【今週グサッときた名言珍言】好感度なんて“水物” 振れ幅が大きいほどオズワルド伊藤俊介は面白くなる「この枠のテレビで、この年代・同世代でお笑いできるの、本当にうれしく思います」（粗品／フジテレビ系「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」5月23日放送）◇◇◇冒頭の番組は、霜降り明星・粗品が企画から司会・審査まで務めた「ツッコミ」の面白さを競う大会。「M-1」王者のたくろう・赤木といったテレ