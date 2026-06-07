6月12日から世界最大のスポーツイベント「FIFAワールドカップ2026」が始まる。楽しみにしているサッカーファンは多いだろうが、いまやスポーツは有料で見るものとされて、3月のワールド・ベースボール・クラシックはテレビ地上波放送はなかった。スポーツ配信サービス「DAZN（ダゾーン）」が日本国内の放送・配信権を契約したサッカーW杯もそうなのか。侍ジャパンまさかの準々決勝敗退で…WBC独占配信Netflix“解約祭り”の大誤