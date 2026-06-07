◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）オリックス・宮国凌空投手が２回途中でマウンドを降りた。先頭の坂倉に中前へ運ばれ、１死から持丸にも中前打を許して一、二塁のピンチを招く。その後、２死三塁となったところで、オリックスベンチは８番・平川を申告敬遠した。ところが、９番の投手・岡本にストレートの押し出し四球。続く名原にも四球を与えると、なおも２死満塁からは菊池に