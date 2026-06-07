◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（７日・バンテリンドーム）中日の涌井が、今季初登板初先発。４回まで１安打無失点と好投してたが、５回に先取点を許した。先頭の長谷川を左翼線への二塁打で出塁させると、柘植に右前打で続かれて、無死一、三塁とした。２試合ぶりにスタメン復帰した源田の右前適時打で、先制点を献上した。投手・ワイナンスの犠打で１死二、三塁とピンチは続いたが、カナリオを一飛に仕留める