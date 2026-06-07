◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（７日・バンテリンドーム）西武が源田壮亮内野手の一打で先制した。両軍無得点の５回無死一、三塁で打席へ。相手先発・涌井の１３９キロシンカーをはじき返し先制の右前適時打を放った。続く来日２打席目の右腕・ワイナンスもカウント０―２から一塁側にコツンと転がす犠打を成功させ１死二、三塁。だが、カナリオ、滝沢が凡退に終わり追加点とはならなかった。