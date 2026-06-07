元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男でタレントのMatt（31）が7日、自身のインスタグラムを更新。女優の沢尻エリカ（40）との2ショットを公開し、注目を集めている。「エリカ姉様、BFに振られてしまい、トーキョーメンズハントナイト開催中とのこと」と“暴露”したMatt。「本当に大好きwwww」とイジりつつ、沢尻と食事を楽しむ様子などを公開した。「姉様あまりに美しすぎるワ。lysm」と沢尻の美を称賛し、ハッ