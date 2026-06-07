TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が6日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。リスナーからのメッセージを紹介した。番組では、9日に最終回を迎える女優・永作博美が14年ぶりに民放連続ドラマで主演を務めるTBS「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）の話題に。同作は、夫と死別し一人息子のために生きてきた永作演じる主人公が、「鮨アカデミー」の門を叩き、第二の人