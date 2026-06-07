◇交流戦DeNA―ソフトバンク（2026年6月7日横浜）DeNAの主砲・牧秀悟が故障から復帰後4試合連続で打点をマークした。0―0の2回、2死から投手の尾形が三塁前へボテボテの打球。これを全力疾走で内野安打とし、プロ初安打をマークした。続く1番・蝦名が四球でつないで一、二塁。ここで打席に入った牧がソフトバンク先発・徐若熙の初球、153キロの直球を豪快にはじき返す。左中間を深々と破る適時二塁打で2者をホームに迎