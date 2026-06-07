歌手の中島美嘉（43）が7日、公式サイトを更新。13日に開催を予定していた韓国・ソウル公演を中止すると発表した。中止理由は、現地主催会社及び現地制作会社の都合と説明した。同サイトを通じ「6月13日(土)に開催を予定しておりました、「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」ソウル公演につきまして、現地主催会社及び現地制作会社の都合により、中止させていただくこととなりました」と発表。「予定通り、公演が開催できるよ