仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第22回「播磨大誤算」が7日に放送される。播磨平定を目前にしながら情勢が急変し、池松壮亮演じる秀吉が思わぬ事態に見舞われる展開となる。あわせて最新相関図も公開され、新たな登場人物たちにも注目が集まっている。【写真】新たな相関図を公開！豪華な新キャストも追加大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長（小一郎）を主人公