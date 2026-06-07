CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年6月4日から5日にかけて、「長征6号改」および「長征8号」ロケットを相次いで打ち上げ、通信衛星コンステレーション「千帆（Qianfan / SpaceSail）」の衛星群を所定の軌道へ投入しました。SpaceNewsによると、今回の2回の打ち上げにより、軌道投入済みの千帆衛星は累計200機に達しました。それぞれの打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報1：長征6号改（千帆極軌11組衛星）