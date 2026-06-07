「そろそろ有料老人ホームを検討しようかな？」と考え始めたとき、まず直面するのが種類の多さではないでしょうか。介護付、住宅型、健康型など、名前は似ていても受けられるサービスや費用の仕組みは驚くほど異なります。 本記事では有料老人ホームの種類について以下の点を中心に紹介します。 有料老人ホームとは 有料老人ホームの種類 有料老人ホームの選び方 有料老人