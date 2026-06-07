ソニーマーケティング株式会社は、ライブ配信特別講座「α7R VI 発売記念特別講座」を6月13日（土）に開催する。 5月13日（水）に発表されたフルサイズミラーレスカメラ「α7R VI」の発売を記念した無料講座。 講師は写真家の井上浩輝氏が務め、野生動物や風景などの撮影経験をもとに、α7R VIの魅力や活用方法などを紹介する。 受講者はチャット機能を通じて質問できる。ライブ配信終了後はア}