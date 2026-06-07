レアル・マドリードの新指揮官に就任が濃厚なジョゼ・モウリーニョ監督は、2025−26シーズン限りでマンチェスター・シティを退団するポルトガル代表MFベルナルド・シウバの獲得を上層部にリクエストしているようだ。6日、スペイン紙『アス』が報じた。8月に32歳の誕生日を迎えるB・シウバは、ベンフィカやモナコを経て、2017年夏にマンチェスター・シティへ完全移籍加入した。公式戦通算460試合に出場し、前人未到の4連覇を含