日本代表FW前田大然（セルティック／スコットランド）が、FIFAワールドカップ2026の初戦オランダ代表戦への意気込みを示した。ヨーロッパでの長いシーズンを終えた直後ということもあり、5月31日のアイスランド戦で出番がなかった前田。オランダ戦に向けて照準を合わせるなか、「（ウイングバックのポジションかどうかは）森保さんが決めることなのでわからない。僕は与えられた場所でしっかり自分の良さを出せれば」と、自慢