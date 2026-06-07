チェルシーなどで活躍し、今年４月に現役引退を発表した元ブラジル代表MFのオスカルが、日本代表のアウェーユニホームを着用して話題を呼んでいる。森保ジャパンが北中米ワールドカップで着用する新アウェーユニホームは、オフホワイトがベース。首もとや袖口には黒と白のラインが施されたシャツとなっており、エンブレムは史上初となるモノクロ仕様を採用した。また、ボディの11色のストライプは「COLORS」をコンセプトに選手