31日に行われたキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦。スコアレスで迎えた87分、右サイドの菅原由勢のクロスを小川航基が頭で合わせ、これが決勝点に。小川はFIFAワールドカップ2026前最後の対外試合で大きなインパクトを残した。「アイスランド戦で決められて、多分周りの選手たちもヘディングでああいう形を得意としていることを再認識したと思います。サイドで持った時に俺のところに狙って蹴る意識を少しでも持っ