J１の清水エスパルスは６月７日、吉田孝行監督が2026-27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることを発表した。2026年１月に清水の指揮官に就任。新体制下でチームはJ１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTを７位で終え、プレーオフラウンドでは横浜F・マリノスに敗れ、最終順位は14位だった。クラブの公式サイトを通じて、吉田監督は「今シーズンは皆様の期待に応える結果を残すことができず、悔しさの残るシーズ