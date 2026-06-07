アーセナルが、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するU−19フランス代表DFエマニュエル・ムベンバの獲得を狙っているようだ。6日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。2008年3月20日生まれで現在18歳のムベンバは2023年7月にPSGの下部組織に加入。左利きでセンターバックや左サイドバックなどでプレーしており、PSGのトップチームではまだ出場機会がないものの、U−16から世代別のフランス代表に選出され続けている。そ