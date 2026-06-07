北中米ワールドカップに向けた日本を旅立った森保一監督率いるサムライブルーは、事前合宿地のメキシコに到着した。約10日後、いよいよオランダとの初戦に臨む。日本はグループFでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。まずは３大会連続の決勝トーナメント進出が期待されるところだ。もちろん、三笘薫が抜けた穴は大きい。だが、今大会の日本はかつてないほど充実した選手層とも言われる。『Tribuna.com』は６月３