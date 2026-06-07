【写真】「美しい」と話題！中村海人の“デート風”ショット Travis Japanの中村海人が自身のInstagramで、雰囲気のあるショットを公開した。 ■Travis Japan・中村海人が“デート風ショット”を披露 中村は、刺繍が施された白いニットカーディガンで写る写真を4点公開した。 1枚目は柔らかいトーンのモノクロショット。2枚目からはカラーで、優しく微笑むアップショット。3枚目には右手で