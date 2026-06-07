【写真】高橋恭平＆岩瀬洋志＆丈太郎、キャストとの仲良しショット なにわ男子の高橋恭平が自身のInstagramで、俳優・岩瀬洋志らとの集合ショットを披露した。 ■高校生役とのギャップが魅力！高橋恭平×岩瀬洋志 2026年6月5日に公開されたばかりの映画『山口くんはワルくない』で主演を務める高橋。共演の岩瀬と2ショットなど計3点の写真を投稿した。 1枚目は岩瀬の肩に高橋が手を添えた仲良しショット。2枚目は共演の丈