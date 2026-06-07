◇MLB ドジャース 9-2 エンゼルス(日本時間7日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはエンゼルスに9-2で快勝。初回の9得点で圧倒しました。試合中には思わぬハプニングもありました。5回、ベンチで攻撃の準備をするドジャースですが、虫が出現したようで、大谷選手も虫に気づくと笑顔から一転、大慌ての様子。一緒に逃げる選手やスタッフもいました。一方でアンディ・パヘス選手が頼もしくバットで退治しようと試みる様子がありまし