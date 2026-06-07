タレントの小倉優子が７日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に生出演。昨年の自民党総裁選の際に、高市早苗首相陣営が他候補を誹謗中傷する動画を作成・投稿したとする週刊文春の報道を巡り、国会で高市首相が追及されていることについて言及した。週刊文春が公開した、高市首相の秘書と動画制作者のやりとりとする音声データについて、小倉は「この音声データがあるってことは、盗聴だったりとか分からないですけど、何か政治