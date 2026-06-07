お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。一攫千金に意欲を見せた。この日は、俳優田中圭がポーカーで大金を獲得したというニュースを取り上げた。昨年7月に米ラスベガスの大会で約1700万円、今年5月にはオーストラリアの大会で約1250万円をゲットしたと報じられた。ポーカー芸人として知られるアントニーは、田中が出場したオーストラリアの