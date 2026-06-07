朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が公開され、元アウトサイダーの“不屈のグラップラー”樋口武大が“アウトローのカリスマ”瓜田純士が一触即発となる場面があった。謎に顔を腫らした姿で久々の登場となった樋口。「昔、朝倉未来に１回勝ったことがあるっていうので終わりたくなく