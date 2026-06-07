元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が神奈川県川崎市で7日、新シングル「シアワセ記念日」のリリースを記念したイベントを開催した。華やかなピンク色のフリルドレス姿で登場。ステージでは、主演したドラマ「元カレの猫を、預かりまして。」の主題歌に起用された新曲のほか、「ポニーテールとシュシュ」など、アイドル時代の代表曲を含めた全5曲を披露。往年のファンが拍手と声援で盛り上げ、ライブ会場のような盛り上がりを