「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で山本由伸投手について「一番際立っていたのは集中力を保ち続けたことだと思う」と快投の要因を明かした。初回２死から１点を失った山本。直後にパヘズの逆転２ラン、大谷の１１号２ランなどで一挙９得点を奪った。登板間隔が３０分近く開いてしまったが「味方が大量リードを奪うと、投手は集中を失って四球を出したり