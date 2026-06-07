5日の4R（ダート1400メートル）で、単勝4.0倍の2番人気キャバリエクエスト（牡4＝長南、父ストロングリターン）が4馬身差で完勝。鞍上の塩津璃菜騎手が今年15勝目を挙げ、昨年の年間自己最多勝に6月初週の時点で早くも並んだ。もはや勢いではなく、実力だ。5月は開催5日間連続勝利を含む自己最多の月間8勝。6月に突入しても、ペースは落ちない。キャバリエクエストで開催3日間連続勝利をマーク。4月終了時点でわずか4勝だった