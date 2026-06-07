栃木県上三川（かみのかわ）町で起きた強盗殺人事件で、栃木・神奈川両県警の合同捜査本部は７日、殺害された富山英子さん（６９）の息子２人を殺そうとしたとして、現場の指示役とされる横浜市港北区の無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）両容疑者を強盗殺人未遂容疑で再逮捕した。発表によると、夫婦は相模原市の男子高校生３人や川崎市の無職少年（いずれも１６歳）と共謀し、５月１４日午前９時２５分頃、同町上神主の