２度目の防衛を果たしたボクシングのＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が試合から一夜明けた７日、中部国際空港内施設で会見した。右目周辺にフルラウンドの攻防を物語るあざが残るものの、一睡もせずに会見に臨んだ。同級３位のレネ・カリスト（３１）＝メキシコ＝から初回に２度のダウンを奪いながら仕留めきれなかった試合を振り返り「ああいった展開になった時に、もっと（対応できる）引き出しを増やしていき