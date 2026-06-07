俳優の鈴木福（21）が6日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。フジテレビ「マルモのおきて」（2011年）オンエア当時の学校での様子を明かす場面があった。人気子役として幼少期から活躍していた鈴木。生後10カ月で事務所入りし、1歳半でNHK Eテレ「いないいないばあっ!」でデビュー。「マルモのおきて」では、芦田愛菜と双子の姉弟を演じ、大ブレークを果たした。当時は