俳優のデヴィッド・ハーバーが、新作ダークコメディ映画「Little One」に出演するようだ。「スプリングスティーン 孤独のハイウェイ」などで知られる子役出身の女優ギャビー・ホフマンの出演も予定されている新作では、絵に描いたような幸せな家庭が子供の態度の変化によって事態が一転するストーリーが描かれる。 【写真】妻は英国を代表する個性的な声の持ち主夫婦の仲むつまじ