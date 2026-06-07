元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が７日、神奈川・ラゾーナ川崎で新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを開催した。「母と一緒にプライベートで何回も来た」というルーファ広場で開催。２、３階のテラスからも多くの人が視線を送った。ステージでは、ＡＫＢ４８時代の「ポニーテールとシュシュ」で開幕。１７日発売の新シングル「シアワセ記念日」もしっとりと歌い上げた。ＭＣでは「ＡＫＢを卒業して、１人でフリ