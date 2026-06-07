◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、７２の片岡尚之（ＡＣＮ）、６９の岩田寛（ＪＣＲファーマ）、６７の許竜一（コ・タイチー、香港）の３人が通算８アンダーで並び、プレーオフに（ＰＯ）突入した。今大会は３年連続となるＰＯにもつれ込んだ。２４年大会は岩田が石川遼（カシオ）と、昨年