人手不足が深刻な介護の業界。外国人はもちろん、いまやスキマバイトも重要な担い手に。その実情を取材しました。 【写真を見る】25万人不足の介護現場で欠かせない“スキマバイト”と外国人 ｢いなかったら恐ろしいことに｣ 名古屋市内の介護施設。日曜の朝早くに出勤したのは、週1回ここで働く兵頭知海さん、24歳。早速101歳の入居者の起床介護です。 （4月からアルバイト 兵頭知海さん）「起こしにきましたよ」 職員の指導を