歌手・工藤静香（５６）の肉体美が反響を呼んでいる。７日までに自身のインスタグラムを更新し、「６／２４にリリースされるＮｅｗアルバム『Ｄｙｎａｍｉｃ』よりＤｙｎａｍｉｃのＰＶ撮影をしました。」と報告した工藤。おなかを出したクールな衣装で、筋肉がしっかりついて引き締まったウエストを披露している。「異次元異空間をリクエストしたら、、、、久しぶりに派手なＰＶになりそうで、出来上がりが楽しみ」と記し