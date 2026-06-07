横綱大の里大相撲の横綱大の里が7日、26歳の誕生日を迎え「まだまだ若いし、勝負はここから。強い横綱になるために頑張る」と決意を新たにした。5月の夏場所は左肩痛により全休。2場所連続休場と苦しんでいる。昨年は横綱昇進、一昨年は初優勝の後に年齢を重ねており「こういう寂しい誕生日は久々。ここ2年間はいろんなお祝いのケーキが届いた。大相撲に入ってからは、いい誕生日しかなかった」と苦笑いを浮かべた。半年以上