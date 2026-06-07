◇ファーム公式戦ソフトバンク―広島（2026年6月7日タマスタ筑後）右肘のコンディション不良で離脱しているソフトバンクの上沢直之投手（32）が7日、広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で先発登板。3回1/3を投げて57球5安打4失点だった。「肘を確認しながら、どうやったら強い球を投げられるかを考えながら投げた。メカニック的なところが、球数を重ねるとばらけてくる感じはあった」0―0の4回、先頭の佐藤啓にフ