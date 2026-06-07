お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が7日放送のカンテレのバラエティ番組『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59）に出演。番組がきっかけで結婚して以来、公私ともに絶好調で、昨年バラエティー番組で1年間にドッキリを仕掛けられた回数が全芸人の中で圧倒的1位だった“キングオブドッキリ芸人”高野が、いつもキツめの奥様ネタを仕掛けてくるお見送り芸人しんいちの“本当の顔”を明かした。【動画】きしたかの高野『水ダウ』