◇インターリーグドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャース・山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、8回93球を投げて2安打1失点で交代した。初回に先制を許したが、直後に味方打線の大量援護を受けて2回以降はパーフェクト。自身3連勝となる今季6勝目を挙げた。8イニングは今季最長で、被安打2は今季最少だった。終わってみれば、許した安打は初回2死か