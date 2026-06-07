◇プロ野球 セ・パ交流戦 DeNA-ソフトバンク(7日、横浜スタジアム)DeNA・尾形崇斗投手がプロ初安打を放ちました。古巣ソフトバンクとの試合に先発登板している右腕は3回裏に第1打席に立つと、ソフトバンク先発・徐若熙投手の155キロの直球にバットを合わせます。打球が高くバウンドすると、サード・栗原陵矢選手の送球よりもわずかに早く1塁を駆け抜けて内野安打としました。プロ9年目でレギュラーシーズン初安打。この試合両チー