元AKB48柏木由紀（34）が7日、ラゾーナ川崎プラザでミニライブを開催した。約5年ぶりとなる新シングル「シアワセ記念日」（6月17日発売）のリリース記念イベントとして行われた同ライブは、グループ卒業後初めてのソロでのミニライブとなった。「こういったリリースイベントが初めてなので、ちょっと緊張しているんですけど、私はこれがやりたくて新曲を出したって言うくらい」というほど待ち望んだイベント。古参のファンから、通