ゆずが、10月23日、24日、25日に神奈川 Kアリーナ横浜にて『ゆず 30周年開幕記念ライブ 心をとめないで』を開催する。 （関連：『超いきものがかりフェス』Day2：“繋がり”が生んだ感動ゆず、鈴木雅之、TOMOO……世代を越えた仲間と奏でた20周年の喜び） 本情報は、6月6日にKアリーナ横浜にて行われた全国アリーナツアー『ゆず 弾き語りアリーナツアー2026 心音』にてサプライズ発表