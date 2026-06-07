北海道余市町美園町の果樹園で7日、高齢男性が高さ2.5メートルのビニールハウスから転落する作業事故が発生しました。警察によると7日午前10時半ごろ、高齢男性を含む複数人の作業員が、果樹園内のビニールハウスの骨組みにビニールを設置する作業を行っていました。男性は脚立を使い、高さ2.5メートルのビニールハウスに登って作業をしていたところ、誤って落下し、その後、関係者が消防に通