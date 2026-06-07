◇交流戦巨人―ロッテ（2026年6月7日東京D）巨人の坂本勇人内野手（37）が7日のロッテ戦（東京D）で2回に先制のホームイン。交流戦通算161得点とし、現役最多タイとなる交流戦歴代2位タイに浮上した。「6番・三塁」に入り、4試合ぶり今季17度目の先発出場。0―0で迎えた2回、2死走者なしの場面で入った第1打席で相手先発左腕・ロングから四球を選んで出塁すると、続く中山の連続四球で二塁に進み、吉川の左前適時打で