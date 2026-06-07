◇女子ゴルフツアーヨネックス・レディース最終日（2026年6月7日新潟県ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）単独首位から出た吉田鈴（22＝大東建託）が3バーディー、2ボギーの71で回り、通算8アンダーで逃げ切り、プロ2年目でツアー初優勝を飾った。今季13戦目で初めて初優勝者が生まれた。3打リードでスタート。6番でボギーが先行したが、7番でバウンスバック。木戸愛と首位に並んで迎えた13番パー5で2オンに成功し2パ