元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が7日放送の日本テレビ「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。大物俳優について語った。「俺、聞いたのさ。真田広之さんが『ラストサムライ』をやった時に凄い長い殺陣の撮影(があった）」と回顧。当時の監督が「カメラ位置を間違えていて急きょカメラ位置を逆にするって言った」ことがあったという裏話を明かした。「真田広之さんにその場で“全部殺陣を逆でやって