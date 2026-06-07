バレーボール男子日本代表が７日、今季初戦を迎えるネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ中国大会に向けて出発した。出国前の羽田空港で取材に応じた高橋藍（らん、ルブリン）は「本当に楽しみです。いよいよ始まるなって。昨季もっとできたんじゃないかと悔しさもあったので。チームの士気も上がっていて、いい雰囲気でできています」と気持ちの高まりを明かした。２４年パリ五輪直後の昨季はロラン・ティリ監督の新体制だっ