◇インターリーグドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日ロサンゼルス）ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に大勝し、連勝で同戦の連勝を5に伸ばした。先発の山本由伸投手（27）は8回2安打1失点の好投で今季6勝目。先制点こそ許したものの初回2死三塁、シャヌエルを二ゴロに打ち取って以降、22人連続アウトを記録するなど完璧な投球を披露した。3試合連続でコンビを組んだダルトン・ラッシング捕手（2